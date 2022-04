Arnhemse handballers balen: streep door WK-playoffs met Oranje

Volledig scherm Rutger ten Velde (links) tijdens het laatste EK. © Reuters

Ten Velde, speler van TuS Ferndorf, liep vorige maand een enkelkwetsuur op toen hij in een wedstrijd van zijn Duitse club hard in botsing kwam met een teamgenoot. ,,Daarbij heb ik twee banden in mijn enkel afgescheurd. Daar staat vier tot zes weken hersteltijd voor. Ik hoor dan alleen ‘vier’. Ik ben hard op de weg terug, maar kom nét een halve week tekort voor de playoff met Oranje.”

Zijn maatje Schoenaker is voorlopig verder van huis. De dekkingspecialist van het Belgische Sporting Pelt kampte al langere tijd met knieproblemen, maar speelde wel. Tot afgelopen zaterdag. Na de eerste wedstrijd in de Belgische titelstrijd (28-28 tegen Achilles Bocholt) onderging Schoenaker maandag een MRI-scan.

Die bracht geen goed nieuws. ,,Een scheurtje in de achterste kruisband”, leerde Schoenaker. ,,Dat betekent waarschijnlijk einde seizoen. Nu moet ik zes weken met een brace lopen en rustig beginnen met revalideren. Na drie maanden volgt een check of de knie goed genoeg is hersteld.”

Oranje speelt donderdag het heenduel tegen de Portugezen in Portimão, drie dagen later is het tweede duel in Eindhoven. Het WK is in januari.