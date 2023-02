Arnhemse schermers brengen de loper terug op Papendal: ‘Dit maakt héél veel verschil voor ons’

Het droomplan van Tulen (31) kwam uiteindelijk ‘verbazingwekkend simpel’ tot stand. ,,Ik had een gesprekje met André Cats, directeur topsport van NOC*NSF. Hij zei: ‘Wat heb jij nodig dan, Tristan?’ Toen vertelde ik dat onze trainingsfaciliteiten op sportpark De Bakenhof in Arnhem goed zijn, maar dat we niet altijd de zaal tot onze beschikking hebben. En zo niet aan ons ideale aantal trainingsuren komen.”

Road to Paris

,,Zijn reactie was: ‘Wij hebben niet de budgetten, maar wel de faciliteiten’. Dus krijgen we nu op Papendal een plek in de zaal waar we de schermpiste neer kunnen leggen voor twee trainingen per week met de nationale selectie. En we kunnen er krachttraining doen. Onze plek is pal onder een bord waar heel groot ‘Road to Paris’ op staat, dus ons doel is helder.”

Dat is plaatsing voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. De selectie bestaat met Tulen, zijn broertje Rafael, David van Nunen en Ruben Derksen volledig uit schermers van Scaramouche. ,,In april start ons kwalificatiejaar voor de Spelen. We beginnen volgende week al met trainen op Papendal, dus tegen die tijd zijn we helemaal gewend.”

Topsportomgeving

Tulen staat te popelen. ,,Dit maakt héél veel verschil voor ons. Op de korte, maar ook lange termijn voor de schermsport in Nederland. Het begint met betere trainingen in een topsportomgeving. En op de lange termijn zijn we op Papendal beter zichtbaar, waardoor we aantrekkelijker worden voor sponsoren. En de jeugd ziet dat ze weer door kunnen groeien naar trainen op Papendal. De hele sport krijgt een boost.”

Tulen maakte als jong talent ook het vertrek van de schermers van Papendal mee. ,,Destijds rechtvaardigde het niveau niet langer het grote schermprogramma dat er toen was. Gelukkig brengen we nu de loper weer terug.”