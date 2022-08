Arnhemse WK-ganger Debora Jille is haar demonen meestal de baas: ‘Je wilt niet die zwakkeling zijn’

Debora Jille neemt de dagen zoals ze komen. Meestal vrolijk, zoals nu pal voor het WK badminton in Tokio waar ze zin in heeft. Soms somber, als ze naar eigen zeggen liever niet, dan wel badmintont. Op die dagen heeft de 22-jarige Arnhemse nergens zin in. Dan zitten donkere gedachten in de weg.