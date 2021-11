Bekerhouder DUNO heeft een makkie bij Diosa

Op sportpark De Wissen in Balgoij maakte DUNO na en stroef begin in vier minuten het verschil. Na de 0-1 uit een penalty van Arthur Gatsjatrian in de 23e minuut, sloeg de club uit Doowerth in ijltempo nog twee keer toe: Younes Corty en Lars Hekkers scoorden (0-3). Op slag van rust zorgde Gatsjatrian ook nog voor 0-4.

Het duel in Balgoij was voor DUNO de eerste van twee zonder Faysal Shayesteh. De Afghaanse Nederlander was zaterdag nog matchwinnaar in de met 1-0 gewonnen wedstrijd tegen FC ‘s-Gravenzande. Een dag later vertrok hij naar Turkije voor een trainingskamp met de nationale ploeg van Afghanistan.