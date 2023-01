Benjamin Maria, ‘superster’ op Aruba, scoort meteen voor DUNO: ‘Clubs in tweede en derde divisie hebben enorm zitten slapen’

update Jan Groenen­dijk wint in zijn geboorte­plaats nationale damtitel na winst in barrage tegen Alexander Baljakin

Jan Groenendijk is donderdagmiddag in zijn geboorteplaats Wageningen gekroond tot Nederlands beste dammer. Na een zenuwslopende laatste dag bleef hij zijn laatste concurrent Alexander Baljakin in een sneldam-barrage de baas. Hij won de eerste en speelde de tweede barragepartij remise, wat voldoende was om de titel te pakken.

12 januari