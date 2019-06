Beren uit Arnhem na goud op EK powerliften: ‘Zonder adrenaline krijg je die stang niet omhoog’

Hardloopta­len­tje van 6 jaar verslaat 44 atletes op 5 kilometer

10 juni Celine Struijvé heeft zondag de Wodan Run gewonnen. Het pas 6-jarige hardlooptalentje, dat onlangs al in de prijzen viel bij de Oosterbeekse Stuwwalloop, was de snelste op de 5 kilometer in Wolfheze.