Berusting overheerst bij Arnhemse Boys na klaterende 5-0 nederlaag in de derby bij Eldenia, degradatie is een kwestie van tijd.

Degradatie uit de derde klasse C is voor de Boys een kwestie van tijd en dat wordt gelaten geaccepteerd op sportpark Schuytgraaf. Een nieuwe start in de vierde klasse met oefenmeester Delano Verwey is het doel, maar de club moet oppassen niet nog verder weg te zakken.



,,We missen er wel een paar”, verzucht Boys-trainer Pim Scholten voorafgaand aan de derby. Direct laat hij met een grijns weten op maandag de krant niet meer te lezen. ,,Daar word ik immers niet vrolijk van”, zegt de Arnhemmer die met zijn ploeg stijf onderaan staat in 3C. Vanwege de absentie van het trio Pim Theyn, Nathan Heljanan en Moeniale Sopacua deed Scholten een dringend beroep op vijf spelers van de O19, maar die haakten allen af.