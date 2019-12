Bij Dion Staring ‘kriebelt het elke dag’ om weer te knokken

Staring is even stil, maar niet lang. ,,Ik had in oktober, voor die partij, een kleine speech voorbereid. Om iedereen te bedanken voor al die jaren. Mijn trainers, mijn sponsoren, de fans. Maar zeker ook Andy. Zonder Andy was ik nooit gekomen waar ik nu ben geweest. Op de een of andere manier heb ik hem altijd bij me in de hoek willen houden. Hem eren. Daarom heb ik zijn naam altijd op mijn broekje gedragen en die dag ook groot op mijn shirt. Hij is wel gegaan, maar niet vergeten.”



De gedachten van Staring blijven in het verleden. ,,De afgelopen jaren heb ik zoveel meegemaakt, moeilijke dingen maar ook ontzettend veel mooie. Zeker in het buitenland. Het kriebelt ook elke dag om weer te knokken. Zagreb, Grozny, Macau, Tokio, ik heb overal gevochten. Supergaaf om mee te maken. Alleen al daarom zou ik het nog één keer willen doen.”



Want, zo zet hij de deur met een glimlach op de valreep tóch op een kier: ,,Ik heb jaren geleden gezegd: ik doe een afscheidspartij in Nederland én een in het buitenland. Die in Nederland heb ik gehad, maar die in het buitenland nog niet. Mijn gevoel wil nog één keer knokken. Al is daar nu geen sprake van, hoor. Eerst moet ik maar helemaal herstellen. Maar ík ben ook altijd van 'een man een man, een woord een woord' geweest. Dus ik zou mezelf teleurstellen als ik het niet ooit toch nog doe..."