Boete en zware schorsing voor valsspelende schaker (19) op Open NK

DIEREN - De 19-jarige schaker die bij het open NK schaken in Dieren is betrapt op valsspelen, is door de schaakbond bestraft met een schorsing van dertig maanden en een boete van 250 euro. Ook zijn al zijn resultaten op het Open NK geschrapt uit zijn rating.

Dat heeft de tuchtcommissie bepaald.

De 19-jarige Utrechter kwam bij het Open NK uit in de lagere C-klasse. in zijn voorlaatste partij tegen een 10-jarige opponent, werd hij door hoofdscheidsrechter Koos Stolk betrapt op het gebruik van een mobiele persoon tijdens wc-bezoek.

,,Telefoons moeten tijdens een partij zichtbaar naast het schaakbord liggen of opgeborgen zijn”, legde Stolk destijds uit. ,,Een mobieltje in de broekzak is streng verboden en reden voor diskwalificatie.”

Al voor het Open Nederlands Kampioenschap werd Stolk getipt over de Utrechter, wiens schaakrating na het winnen van meerdere toernooien de afgelopen maanden explosief steeg. ,,Er waren vermoedens over fraude, dus de betreffende deelnemer is nauwlettend in de gaten gehouden.”

Tijdens de voorlaatste speelronde bezocht de Utrechter gedurende zijn partij opvallend vaak het toilet. Reden voor Stolk om de verdachte met een metaalscanner te screenen.

Hulpmiddel

Volgens het Tuchtcollege staat vast dat beklaagde opzettelijk gebruik heeft gemaakt van een mobiele telefoon als hulpmiddel tijdens tenminste één lopende partij van het Open NK, zo meldt de schaakbond.

‘Dit, in combinatie met andere omstandigheden (uiterst goede resultaten, stelselmatig uitzonderlijk sterke zetten die vaak in overeenstemming kwamen met de eerste keuze van de (sterkste) schaakengines, het overmatig toiletgebruik, en de plek waar de mobiele telefoon verborgen zat) is voor het tuchtcollege voldoende om te oordelen dat er (op zijn minst) een redelijke kans bestaat dat beklaagde zich schuldig heeft gemaakt aan vals spel gedurende ( niet alleen de 8e ronde ) meerdere rondes in dit toernooi’, meldt de website van de bond.