Buddyhond waakt ook op het veld over voetbaltrainer met stress-syndroom

Wielrenner Luuc Bugter gedupeerd door materiaal­pech

12 augustus NORG - Luuc Bugter is zaterdag in de Slag om Norg als vijfde geëindigd. De wielrenner uit Elden finishte in de pittige profkoers over 190,9 kilometer met veel gravelstroken 45 seconden achter winnaar Jan Willem van Schip uit de Roompot-ploeg.