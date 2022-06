Chiara Kaya (26) eerste vrouwelijke hoofdtrainer bij topklasser Eldenia: ‘Ik heb al een vriendinnengroep. En ik hoef er echt niet één bij’

Alarmfase één bij DUNO na 3-0 nederlaag bij SC Feyenoord

Voor een flink gehavend DUNO was in de zaterdag hoofdklasse A geen eer te behalen bij titelkandidaat SC Feyenoord. In Rotterdam ging de ploeg uit Doorwerth, die op Hemelvaartsdag nog zo knap met 2-1 van DHSC won, met 3-0 onderuit.

28 mei