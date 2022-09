Ciko’66 jaagt op promotie naar hoogste atletiekniveau, met toppers én laatkomer: ‘Ben normaal ruimschoots op tijd’

Anders dan toen kan de Arnhemse atletiekclub zondag beschikken over Benthe König en Suze Zeevat. Beide atletes maakten zich destijds op voor een groot internationaal kampioenschap. König voor de WK in Amerika en Zeevat voor de EK onder 18, waar zij de zilveren medaille won.

Zij zijn er morgen weer bij. Ook Bridget Konings is erbij. In juli stond ze ingeschreven voor de 3000 meter, maar verscheen te laat aan de start. ,,Ik had me vergist en had de aanvangstijd van de mannen in mijn hoofd.”