De Paasberg begint nacompetitie tegen Alverna, ESA tegen winnaar Hoevelaken-SC Rouveen

Om promotie (dan wel handhaving) te bewerkstelligen wordt door de versterkte degradatieregeling veel doorzettingsvermogen van de clubs gevergd. Van de 21 deelnemers in de strijd om een plaats in de tweede klasse blijven er slechts 2 over, in de nacompetitie om een plek in de derde klasse is er van de 37 clubs slechts voor 4 feest aan het eind van de rit.