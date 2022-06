De Paasberg sneuvelt vanaf de stip tegen De Treffers

Na 120 minuten voetballen in Arnhem was de strijd tussen de twee klassegenoten onbeslist: 0-0. Veel mensen, veel sfeer, maar weinig kansen waren er op sportpark de Paasberg in Arnhem; laat staan doelpunten. Wel was er al in de reguliere speeltijd veel kramp bij spelers van de thuisploeg, die wel het dichtst bij die belangrijke openingsgoal was, maar geen succes had.