De Paasberg zonder te spelen ronde verder in promotiestrijd, tegenstander Alverna heeft te weinig spelers

Wouter de Wit vervult hoofdrol bij vv Dieren met drie treffers, knieblessu­re en een opvallende, nieuwe ‘tattoo’

Wouter de Wit, de 20-jarige aanvaller van vv Dieren, vervulde zaterdag met drie treffers een hoofdrol in de streekderby OVC’85- Dieren (1-6). Mede dankzij zijn hattrick boekten de gasten uit Dieren een belangrijke zege in de strijd om lijfsbehoud in de tweede klasse C.