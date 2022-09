Degradatiestress in de kelderklasse, nog voor er een bal is getrapt: ‘Bizar, helft van de ploegen degradeert’

Arnhemse voetballer is in Zuid-Ko­rea zomaar kampioens­kan­di­daat: ‘Wat een verhaal hè’

Met 300 kilometer per uur raast Jerry van Wolfgang door Zuid-Korea. De Arnhemse voetballer is van Incheon, de miljoenenstad waar hij woont met vrouw en dochter, per trein onderweg naar de training in Seoul.

8 september