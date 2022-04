‘Depay-dubbelganger’ helpt DUNO over het dode punt: ‘Eindelijk’

Elsweide haalt middenvel­der van VVO en brengt spits uit de zaal terug op het veld

ARNHEM - Elsweide is druk in de weer om de selectie voor volgend seizoen te versterken. In de zomer worden Selim Guzelyurt (VVO) en Mehmet Gökdemir (voormalig Jong NEC, FC Presikhaaf en Babberich) aan de selectie toegevoegd.

26 maart