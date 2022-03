Dieren verrast koploper FC Zutphen en haakt aan in titelstrijd, eindelijk driepunter voor OVC’85

Jacht is geopend op VDZ-ta­lent Fedor Venema: ‘Wil kijken waar mijn plafond ligt’

Bij VDZ draait dit seizoen veel, zo niet alles om Fedor Venema (20). De middenvelder is in zijn eentje goed voor bijna de helft van de complete productie en wordt daarom in de gaten gehouden door tegenstanders en clubs die naar zijn diensten hengelen.

28 februari