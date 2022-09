Dominique Vos zwaait af bij De Paasberg: ‘Hans Kraay aan de lijn, hij vraagt wat ik wil verdienen ’

Met Video Hoofdpijn van gloednieuw zwembad van 11 miljoen: jaar na opening al hele zomer dicht voor reparaties

ARNHEM - Zwembad Valkenhuizen in Arnhem is de hele zomervakantie noodgedwongen gesloten. Op diverse plaatsen in het nieuwe complex, net iets meer dan een jaar in gebruik, zijn er problemen met de coating. Die laat los. Daar komt bij dat de klimaatinstallatie niet naar behoren werkt.

19 juli