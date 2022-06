Drama voor Eendracht Arnhem in finale, EDS profiteert van zware blessure en promoveert

Vijf duels schorsing voor Corty, DUNO-aanvaller mist beslis­sings­du­el met Capelle en eventuele nacompeti­tie

DUNO-aanvaller Younes Corty heeft een schorsing van vijf duels gekregen voor zijn aandeel in een opstootje in het hoofdklasseduel met DHSC op Hemelvaartsdag (2-1). In Doorwerth sloeg vlak voor rust de vlam in de pan na natrappen van oud-prof Mounir El Hamdaoui van DHSC.

3 juni