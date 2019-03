Dubbele kaakbreuk hockeyer Arnhem; spoedoperatie na ‘opzettelijke beuk’

,,Die jongen ging de hele wedstrijd al extreem fysiek en agressief te werk. In deze situatie ging hij echt de grens over”, vond Regnault. ,,Onze spits heeft een tijd lang zwaargewond en hevig bloedend op het veld gelegen. Hij kon niet meer praten en wist niet meer waar hij was. Het was echt niet aangenaam om te zien. Zoiets heb ik nog nooit eerder meegemaakt.”

En dat bleek ook aan de diagnose, die later op de avond volgde. ,,Inmiddels is duidelijk dat hij zijn kaken aan twee kanten gebroken heeft en dat hij met spoed geopereerd moet worden. Hij krijgt aan twee kanten platen op zijn kaak. Best een heftige operatie, dus de komende tijd kunnen we zeker geen beroep op hem doen. Maar voor hemzelf is het natuurlijk vooral verschrikkelijk.”