DUNO ondergaat totale make-over na dramatische degradatie: ‘We kennen onze plek in de voedselketen’

Plotse keeperswis­sel bij DUNO: Molenaar toch weg naar DOVO, Vitesse-kee­per Froeling naar Doorwerth

DUNO is voor komend seizoen pardoes een keeper kwijt en een keeper rijker. Lars Molenaar, vorig jaar overgekomen van De Graafschap Onder 21, stapt over naar derdedivisionist DOVO. Voor hem in de plaats komt Job Froeling van Vitesse Onder 21 naar Doorwerth.

5 juni