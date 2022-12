DUNO onderuit tegen Bennekom, OVC'85 verspeelt voorsprong, ESA nu al op rozen

Voetbalprogramma Arnhem e.o. ESA nog een puntje van periodeti­tel, Wodanseck hoopt eindelijk van de nul af te komen

ARNHEM - ESA bereidt zich voor op een feestje, want een puntje zaterdag tegen Veenendaal volstaat al voor de periodetitel in de derde klasse A. De enige concurrent voor de Arnhemmers is VVA Achterberg, dat thuis speelt tegen SKV.

18 november