DVOV na snelle rode kaart tevreden met gelijkspel

DVOV steeg door de remise naar de vijfde plaats in 3A. Coach Robert Grauwde was tevreden met het resultaat tegen de ploeg die nog niet zeker is van klassebehoud. ,,Zeker omdat we een uur met tien man moesten spelen. We hebben nu nog 1 punt nodig om de prestatie van 25 jaar terug, toen DVOV 35 punten behaalde, te verbeteren.”