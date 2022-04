DVOV’er De Bloois velt Redichem met hattrick, verbazing na vroeg affluiten bij oorwassing Wodanseck

TOPKLASSE VROUWEN

HOOFDKLASSE

TWEEDE KLASSE

OVC'85-Valleivogels 0-2 OVC’85 blijft na de nederlaag op eigen veld (0-2 tegen SV De Valleivogels) op elfde plaatst staan in de tweede klasse G en dus volop in de gevarenzone.

,,Het is geen schande om van zo’n sterke tegenstander te verliezen”, zei routinier Vincent van Weelden naderhand. De verdediger, die met een dikke enkel uitviel, vertelde dat het ook anders had kunnen aflopen op sportpark De Bilderberg in Oosterbeek. ,,We kregen na die 0-1 toch kansjes via Jesper Onck, Joep Corbeek en Guus Arndts.” De thuisploeg benutte die kansen echter niet en zag dat wederom Alex van Eem na rust toesloeg en de eindstand op 0-2 bepaalde.