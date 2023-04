EDS kan zich alleen nog via omweg redden, pak slaag voor RVW en Dierensche Boys

Voetbal Arnhem e.o.ELLECOM/HEELSUM - SC EDS kon paasmaandag in de vierde klasse F niet voor een stuntje zorgen tegen nummer twee Loenermark: 1-3. In 5C kregen RVW en Dierensche Boys dikke nederlagen te slikken.

RVW'er Nick Gerritsen (rechts) in duel met Daan Roes van Ajax Breedenbroek.

VIERDE KLASSE F

SC EDS-Loenermark 1-3 (1-1)

Niels Elyzen 0-1, Jeroen van Tent 1-1, Jesse Wawczynkiewicz 1-2, Bjorn Modderkolk 1-3.

Volledig scherm Beeld uit de wedstrijd SC EDS-Loenermark (1-3). © Roland Gerritsen SC EDS kwam in het vooruitgespeelde duel met runner-up Loenermark goed voor de dag, maar een gemiste droomkans en slecht verdedigen na rust werden de ploeg uit Ellecom fataal: 1-3. Door het verlies is het nu zeker dat EDS via de nacompetitie lijfsbehoud moet zien te bewerkstelligen. ,,Door slecht dekken geven we het weer weg”, mokte EDS-coach John Willems. ,,Loenermark heeft voor een nummer twee niets laten zien en geprofiteerd van onze fouten.” Bij een 1-1 stand in de tweede helft werd een kopbal van Hugo Oversteegen miraculeus gered door de Loenense doelman. Jeroen van Tent scoorde de enige goal voor EDS.

Door de winst van Loenermark kan SC Rheden komende zondag in de thuiswedstrijd tegen TKA nog geen kampioen worden. Dat kan een week later (23 april) wel in de rechtstreekse confrontatie tussen beide ploegen in Loenen.

VIJFDE KLASSE C

RVW-Ajax Breedenbroek 1-6 (1-3)

4. Martin Rexwinkel 0-1, 20. Martin Rexwinkel 0-2, 35. Daan Roes 0-3, 45. Marvin Willemsen 1-3, 47. Thijs Keizer 1-4, 60. Hylke Keizer 1-5, 85. Tom Reusen 1-6.

RVW kon de overwinning van donderdag, toen er met 4-1 van Den Dam werd gewonnen, geen vervolg geven. Het bezoekende Ajax Breedenbroek, samen met Elsweide de titelkandidaat in de vijfde klasse C, was een maatje te groot.

,,Het was wel zuur, dat alle doelpunten voor rust uit standaardsituaties kwamen, twee corners en een strafschop”, zei assistent-trainer Henk van Capelleveen, die de om privéomstandigheden afwezige trainer Mart Gerrist verving. ,,Maar ik moet bekennen dat Ajax voor ons een maatje te groot was. Ik miste ook drie spelers die vervangen moesten worden door spelers die al een wedstrijd met het tweede in de benen hadden.”

De enige RVW-treffer kwam van clubtopscorer Marvin Willemsen, zijn veertiende van het seizoen.

Gelders Eiland-Dierensche Boys 5-0

Dierensche Boys leed in Aerdt de veertiende nederlaag van het seizoen, dat er voor de mannen van trainer Kees Hendriks ‘gelukkig’ bijna op zit. De wedstrijd werd vorige maand afgelast, omdat Dierensche Boys geen elftal op de been kreeg. Met slechts één wissel had Hendriks het ook ditmaal niet breed.

