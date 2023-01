EKCA kan het Rheko niet echt moeilijk maken, maar: ‘wij gaan in de tweede helft van het seizoen altijd beter spelen’

Geel-zwart hart van Joey Wijnhoven is ‘dingetje’ in Millingen, met MASV strijdt hij na gewonnen topper om de titel

Het was weer een ouderwetse zondagmiddag bij MASV. Een knallend vuurwerk voorafgaand aan de topper tegen De Bataven (3-0 zege) en een flinke party achteraf. Want de Arnhemmers spelen gewoon om de titel in de eerste klasse D. Na een klein half jaartje is Joey Wijnhoven (27), geboren Millingenaar, al helemaal thuis bij de volksclub.

