Elistha-trainer na 13-0 nederlaag: ‘Je kunt niet altijd zes gooien’, SVHA en Excelsior Zetten winnen wel

In dit artikel updates en verslagen van de clubs uit de Betuwe, onderaan volgen alle uitslagen.

Excelsior Zetten won het bekerduel tegen Arnhemse Boys met 1-0. Rens de Haas werd de matchwinnaar door kort voor rust de bal als een granaat in de kruising te schieten. ,,We hadden meer moeten scoren, maar ik ben tevreden”, zei trainer Marcel Nijenhuis. ,,Na de zeperd tegen SKV is er van de week keihard getraind en zijn we ook tactisch aan de slag gegaan.”

Elistha houdt slechte ervaringen over aan het bekerduel tegen de Arnhemse derdeklasser ESA. De formatie van trainer Johan Hendriks verloor met 13-0. ,,Je kunt niet altijd zes gooien”, zei Hendriks met een glimlach. ,,Dit soort wedstrijden heeft voor beide teams geen enkele zin. Het krachtsverschil is veel te groot. We kregen van de staf van ESA wel het compliment dat we bleven voetballen.”

SC Valburg remiseerde met 3-3 tegen Wageningen. ,,We stonden na 28 seconden al met 1-0 achter”, mopperde trainer Bert Willemsen. SC Valburg kwam na elke achterstand sterk terug. Grote man bij de ploeg uit Valburg werd Walter Jansen die driemaal scoorde.

Tom Zegveld viel uit met een zware blessure aan het bovenbeen.

SDOO-trainer Peter van den Borden was tevreden met de 1-1 remise tegen DVOV. ,,We hielden goed stand tegen deze derdeklasser. We verzuimden echter in de eerste helft diverse kansen te benutten.” SDOO kwam vlak voor rust ongelukkig op een 1-0 achterstand. Die werd twintig minuten voor tijd teniet gedaan door een treffer van Dennis Jansen. ,,Er had wel winst ingezeten en er werd ons een strafschop onthouden”, treurde Van den Borden.

SVHA leverde een puike prestatie door Quick 1888 met 3-0 te verslaan. ,,We waren vandaag heer en meester”, prees trainer Rober Verbeek zijn manschappen. SVHA combineerde fraai, zette hoog druk en hield de tegenstander regelmatig vrij eenvoudig op eigen helft. De doelpunten voor de Herveldse formatie werden gescoord door Sjoerd Veldhorst (2x) en Coen van der Linden.

DISTRICTSBEKER OOST, EERSTE- EN TWEEDEKLASSERS

Poule 10

De Bataven-NEC (zo 14.00 uur)

SC Bemmel-Spero (zo 14.00 uur)

Poule 12

RKHVV-DCS (zo 14.00 uur)

SDOUC vrij

DERDE-, VIERDE- en VIJFDEKLASSERS

ZATERDAGVOETBAL

Poule 9

Uchta-WAVV 0-4

SC Valburg-Wageningen 3-3

Poule 12

CHRC-SKV 0-1

Excelsior Zetten-Arnhemse Boys 1-0

Poule 20

Wodanseck-Arnhemia afgelast

DVOV-SDOO 1-1

Poule 33

ONA’53-Dodewaard 5-3

SVHA-Quick 1888 3-0

Poule 35

Elistha-ESA 0-13

AVW’66-Zuid Arnhem 9-0

Programma ZONDAGVOETBAL

Poule 11

HAVO-Germania

WVW-RKHVV 2

Poule 14

DVOL-SCD’33

SDZZ-Ewijk

Poule 19

Angeren-VDZ

SC Groessen-OSC

Poule 23

Elsweide-SC Veluwezoom

VVO-Jonge Kracht

Poule 40

GVA-Concordia-Wehl

Gelders Eiland-Angerlo Vooruit

Poule 42

RKSV Driel-RODA’28

Eldenia-AAC-Olympia