Elsweide krijgt afstraffing van periodekampioen Jonge Kracht, Rheden vlees noch vis

Elsweide had in Huissen niets in te brengen. ,,We misten te veel spelers. Ik had er maar twee op de bank, die moesten al na een half uur invallen”, aldus Köprülü, die Mehmethan Sertdemir met een hoofdwond het veld zag verlaten. ,,Ik kon niet goed zien hoe, maar hij had een gat in zijn hoofd na een duel bij de keeper en is naar de huisartsenpost gebracht.”