Engelsman Nigel wilde wat rugby zien in Arnhem en nu is hij coach van The Pigs

,,Dat is wel een leuk verhaal”, antwoordt de Engelsman Nigel Hinkin op de vraag hoe hij coach geworden is van The Pigs. ,,Januari 2020 kwam ik in Arnhem wonen. Ik wilde wat rugby zien. Zo kwam ik hier terecht, als toeschouwer. Ik dronk een biertje aan de bar, raakte in gesprek. Vertelde dat ik een rugbycoach was. And now I signed a contract.”