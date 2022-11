ESA nog een puntje van periodetitel, Wodanseck hoopt eindelijk van de nul af te komen

Voetbal Arnhem e.o. MASV bekert verder na doelpunt­rij­ke zege, Eldenia maatje te klein en VDZ zorgt voor bekersensa­tie tegen DUNO

ELLECOM/ARNHEM - MASV is door in de strijd om de districtsbeker Oost. In een doelpuntrijk duel wonnen de Arnhemmers SDOUC: 8-3. Eldenia vloog wel uit de bekerstrijd. VDZ zorgde voor een daverende verrassing door titelhouder DUNO uit het toernooi te knikkeren.

