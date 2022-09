ESA pakt AVW’66 op veld met kuilen en gaten, coach laat dug-outs verplaatsen wegens ‘geschreeuw vanaf tribune’

Stichting van Sivan Kornmann weer in actie voor jongeren met niet-aangeboren hersenaf­wij­king

ARNHEM/ELST - De Stichting SIA (Siv in Actie) van oprichter Sivan Kornmann houdt op vrijdag 19 augustus (aanvang 10.30 uur) voor de derde keer een golfevent. Locatie is Golfbaan Landgoed Welderen in Elst.

15 augustus