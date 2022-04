Feestje bij Rheko na handhaving, afscheid bij Oost-Arnhem

,,We hebben daarom in ons eigen clubhuis maar een feestje gevierd”, zei Van de Haar, die zijn ploeg nog wel op een 1-3 en 3-4 achterstand zag komen. Gesteund door het vele publiek in de Rhedense sporthal De Hangmat had Rheko bij rust de zaak al op orde: 7-4. ,,We zijn na rust niet meer in problemen geweest. We kwamen in de hele wedstrijd moeizaam tot scoren, maar hebben prima verdedigd.”



Rheko won de laatste twee duels en dat was genoeg voor handhaving. De Rhedense ploeg bleef DWS daardoor twee punten voor. Van de Haar: ,,Het is uiteindelijk goed gekomen, maar in een poule van vier teams met slechts zes wedstrijden, had het alle kanten op kunnen gaan.”



Topscorers Rheko: Tamara Christiaanse 3, Femke van Duuren 2, Thomas Ottevanger 2.