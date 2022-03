Gatsjatrian loodst DUNO met twee goals langs FC Rijnvogels

Trainer Anoush Dastgir, die deze week bekendmaakte dat hij DUNO na dit seizoen verlaat, was erg tevreden over zijn ploeg. „Of de trainer nu blijft of vertrekt, dit is een goede groep vol liefhebbers, die gewoon elke wedstrijd wil winnen”, aldus Dastgir. „Op dit hobbelige veld was het onze tactiek om iets meer in te zakken, directer te spelen en in de omschakeling gevaarlijk te worden. Dat lukte. In de tweede helft bracht ik met Bart van Brakel en Roy Talsma potentiële basisspelers in. We wisten dat we in de slotfase, als zij moe werden, konden toeslaan. Dat is gebeurd.”