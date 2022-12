'Gouden generatie’ SC Veluwezoom onder de hoede van Jhon van Beukering komt nauwelijks aan spelen toe

Kiet van der Weele doet het als golfprof nu helemaal alleen: ‘Er moet geld verdiend worden’

ARNHEM - Kiet van der Weele (22) treedt in de voetsporen van Arnhemse Anne van Dam en is nu golfprof. Na jaren bij de Rosendaelsche Golfclub waagde hij eindelijk de stap en de eerste weken bevallen uitstekend. Ook al is het aanpoten.

