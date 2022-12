Handballers DFS Arnhem in regiofinale bekertoernooi tegen E&O, eindelijk weer zege DFS-vrouwen

VDZ-VVO Aanvoerder Jordie van Doesburg terug in selectie VVO na langdurige knieblessu­re: ‘Zo’n potje laat ik me niet ontnemen’

Zeven competitieduels moest VVO-aanvoerder Jordie van Doesburg (30) tandenknarsend toekijken door een knieblessure. Een periode waarin de Velpenaren een ijzersterke reeks neerzetten in 3B en de eerste periodetitel pakten. In de topper tegen nummer twee VDZ maakte de verdediger eindelijk zijn rentree. Door een late gelijkmaker op sportpark ’t Cranevelt in Arnhem (1-1) werd het een kleine deceptie voor Van Doesburg.

5 december