Harde kern SC EDS steunt voetbalclub zelfs vanuit de lucht

Tang is Yorick Tang, oud-speler van EDS en momenteel spelend in het derde elftal van SC Rheden. Hij had samen met John Visser, uitkomend in EDS 3, de supportersactie financieel mogelijk gemaakt.

Plaagstootjes

De harde kernen van beide clubs deelden via spandoeken ook plaagstootjes uit naar elkaar. Na afloop wees een spandoek van supporters van SC Rheden de rivaal SC EDS ‘rechtsaf’ richting vijfde klasse. De route linksaf was een verwijzing naar Rheden, dat als kampioen volgend seizoen in de derde klasse speelt. Een Rhedense fan stond erbij met een wit laken over zijn hoofd om daarmee het degradatiespook voor SC EDS uit te beelden.

Het antwoord van ‘Ultra Ellecom’ liet niet lang op zich wachten. In de nacht van zondag op maandag hingen twee fans een groot spandoek op bij het sportpark van SC Rheden met de tekst: ‘Tot over 2 jaar’, in de verwachting dat beide clubs elkaar over twee jaar wel weer zullen treffen. In welke klasse dat dan zal zijn, stond er niet bij vermeld.