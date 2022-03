‘Harrie was ook een perfectionist, zeker wat betreft de belijning’

NK Atletiek Benthe König is maar half tevreden met zilver, brons Fréderique Post is een dikke bonus

Benthe König won, zoals verwacht, zilver op de Nederlandse kampioenschappen indooratletiek. In het Omnisportcentrum in Apeldoorn stootte de Velpse de kogel naar 17,28 meter. Ruimschoots genoeg voor een zilveren medaille, maar ver verwijderd van de limiet voor de WK indoor over drie weken in Belgrado.

