Heleen Hage uit Arnhem won vier etappes en werd tweede in de Tour Féminine 1984; voorloper van La Course

Teleurstel­lend WK voor Arnhemse scherm­broers

17 juli BOEDAPEST - Voor Tristan en Rafaël Tulen is het WK schermen in Boedapest op een teleurstelling uitgedraaid. De degenschermers van het Arnhemse Scaramouche vonden in de Hongaarse hoofdstad beiden al vroegtijdig hun Waterloo.