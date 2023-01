Hervatting competitie: MASV nog kansrijk in eerste periode en topper VVO-SC Westervoort; RVW-Ajax B is afgelast

Voetbalprogramma Arnhem e.o.ARNHEM - Ongeveer de helft van de voetbalclubs in de regio Arnhem hervat dit weekeinde de competitie. Zo vervolgt MASV zondag de jacht op de koplopers in de eerste klasse D en staat in 3B de kraker VVO-SC Westervoort op het programma.

MASV doet nog volop mee in de strijd om de eerste periodetitel die uiterlijk volgende week wordt beslist. De Arnhemmers zijn wel afhankelijk van een misstap van De Bataven, dat er nog iets beter voor staat. MASV speelt zondag thuis tegen SDO.

VVO heeft in 3B de gelegenheid de marge van vier punten met achtervolger SC Westervoort nog verder vergroten in een rechtstreekse confrontatie. In de subtop staat voor VDZ het duel met VIOD uit Doetinchem op het programma.

Eldenia kan onderin goede zaken doen ten koste van Gendringen, dat één plaatsje hoger staat.

In 5C is de wedstrijd RVW-Ajax Breedenbroek afgelast.

Zaterdagvoetbal

Op zaterdag komen slechts enkele ploegen in actie, omdat de competitie in 3A, 4B en 4C pas begin februari wordt hervat. Hetzelfde geldt voor het vrouwenvoetbal en op zondag in 4F.

DUNO had in de eerste klasse D, waar vier van de zes duels zijn afgelast, deze zaterdag geen competitieverplichtingen en bivakkeert met de selectie enkele dagen in Barcelona.

In 2C is de wedstrijd van nummer voorlaatst OVC'85 bij ASC Nieuwland van groot belang. De ploeg uit Amersfoort staat elfde en heeft drie punten meer dan de Oosterbekers. VV Dieren (vijfde) gaat op bezoek bij nummer drie Lunteren.

In 3E staat de streekderby tussen AVW'66 en DVOV op de rol. De Westervoortse ploeg is op grond van de posities op de ranglijst favoriet.

Programma zaterdag 21 en zondag 22 januari

Zaterdagvoetbal

Zuid 1

Eerste klasse D: Achilles’29-Oranje Wit, Bennekom-DZC’68, Sliedrecht-SVL afgelast, Almkerk-Nivo Sparta afgelast, LRC Leerdam-DTS’35 Ede afgelast, SVW-Scherpenzeel afgelast. DUNO D. vrij.

West 1

Tweede klasse C: Lunteren-VV Dieren (14.30 uur), Valleivogels-CDW, ASC Nieuwland-OVC’85 (14.30 uur), Otterlo-CJVV, Veensche Boys-De Merino’s, VRC-Jonathan, Delta Sports-Woudenberg afgelast.

Oost

Derde klasse E: AVW’66-DVOV (14.30 uur), Eerbeekse Boys-SC Teuge afgelast, Oeken-SC Brummen afgelast, FC Zutphen-Oene, Twello-SC Eefde, Be Quick Zutphen-VIOS Vaassen. ZZC’20 vrij.

Zondagvoetbal

Oost

Eerste klasse D: Berghem Sport-Columbia, De Bataven-Leones (14.00 uur), RKHVV-Woezik (14.00 uur), WSV-SV TOP, Voorwaarts Twello-SC Bemmel (14.00 uur), MASV-SDO (14.00 uur). Winterswijk vrij.

Tweede klasse H: SDOUC-VVG’25, Theole-NEC, Grol-DVC’26, OBW-Union, Spero-DIO’30 (14.00 uur). Al gespeeld: Beuningse Boys-Varsseveld 0-3. DCS vrij.

Derde klasse B: FC Dinxperlo-FC Bergh (za), VVO-SC Westervoort (14.00 uur), Concordia-Wehl-DVV, Doetinchem-SML (14.00 uur), Eldenia-Gendringen (14.30 uur), VDZ-VIOD (14.00 uur), HC’03-Pax.

Derde klasse C: RKSV Driel-DVOL, Rood Wit-Jonge Kracht (14.00 uur), Blauw Wit-SCE, Brakkenstein-Quick 1888, DSZ-GVA afgelast, FC Jeugd-Trekvogels, HAVO-Angeren afgelast.

Vijfde klasse C: Dierensche Boys-Den Dam (14.00 uur), NVC Netterden-SHE, Elsweide-SVGG (14.00 uur), RKPSC-Babberich, RVW-Ajax Breedenbroek afgelast, Gelders Eiland-SDZZ. Eendracht Arnhem vrij.

