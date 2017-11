Het gaat voor Estavana Polman weer over handbal

Haar ouders en schoonouders wisten het, vriend Rafael van der Vaart vanzelfsprekend en Sanne van Olphen, haar roomie bij het Nederlands team. Als Estavana Polman vertelt over het laatste grote toernooi met Oranje, het EK vorig jaar december in Zweden, gaat het niet als eerste over de verloren finale. Niet over scores of tactiek. De 25-jarige handbal­international uit Arnhem koesterde een ‘geheim’. Ze wist dat ze zwanger was. In de finale zelfs al twaalf weken.



Blessure faken

,,Tijdens de wedstrijden dacht ik er niet bij na. Na afloop soms wel. Lag ik in bed en dacht ik: wat doe ik? Natuurlijk had ik van tevoren de risico’s afgewogen. Er veel met mijn moeder over gepraat. Als het niet zou gaan, dan zou ik een blessure faken. Van het team en de begeleiding wist niemand iets, behalve Sanne. Ze is mijn beste vriendin. Pas na het toernooi heb ik het verteld aan Helle (bondscoach Helle Thomsen, WN). Zij geloofde het eerst niet. ‘Heb je haar weer’. Daarna was ze superblij.”



In het jaar na het EK is er veel gebeurd. Polman sierde met vriend Van der Vaart geregeld de showpagina’s. Tijdschriften, kranten, sites. Na de het succes op de Spelen met Oranje stond Polman al vaak in de belangstelling, als één van de populairste handbalsters. Sinds haar relatie met voetbalinternational Van der Vaart is de tijd van de anonimiteit wel voorbij voor de Arnhemse. Dochtertje Jesslynn, geboren op 23 juni 2017, is al haast net zo bekend als pa en ma.