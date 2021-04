Het ‘geelswerte hert’ van Vitesse 1892 klopt weer met de bekerfinale in zicht

Zeven zelf, een echte aanvaller, bleef op drempel van het betaalde voetbal bleef steken. Niettemin is geel-zwart onlosmakelijk met hem verbonden. Niet voor niets is het gips om zijn hand, gevolg van een akkefietje op zijn werk in de Arnhemse Blue Band Bajes, geelzwart.

,,Er zijn pezen verlegd in mijn hand. Na afloop van de operatie in de Nijmeegse Sint Maartenskliniek vroegen ze welke kleur gips ik wilde. Niet moeilijk, doe maar geelzwart.”

Op veertienjarige leeftijd werd hij bij ESA in Arnhem gescout door Vitesse. ,,Martin Esveld (later stadionspeaker en bewaarder van het ‘home of history’,MG) stond op de stoep en haalde me naar Vitesse. Ik schoot er gelijk aardig wat ballen in.”