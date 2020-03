Het succes van Upward: geen vedettes en eigen regels (en samen drinken)

Het succes van de Arnhemse hockeyclub Upward is opmerkelijk. Lange tijd speelden de hockeyers (want het gaat hier over de mannen) uit Arnhem een marginale rol in de regionale hockeywereld. Jaar in jaar uit verdwenen - zoals bij de meeste omringende clubs in deze regio van een niet-Universiteitsstad - de spelers al op jonge leeftijd uit het eerste team, voornamelijk vanwege studie elders in het land. Want de meeste hockeyers, gaan studeren. En toen was daar twee seizoenen geleden plots het kampioenschap van de eerste klasse, vorig seizoen direct de stap naar de top van de overgangsklasse en dit seizoen de kandidatuur voor een nieuwe titel. Toeval? Nee.