Hockeyspits Tijmen eet weken door rietje na dubbele kaakbreuk

Hij stapte zondag met zijn team de auto in naar Enschede om, net als iedere week, een lekker potje te gaan hockeyen in de derde klasse D. Het liep echter compleet anders voor de 23- jarige Tijmen de Bos.



De spits van de Arnhemsche HC kwam in de slotminuten van de wedstrijd dusdanig hard in botsing met de aanvoerder van PW, dat hij, zo bleek later in het ziekenhuis, zijn kaken aan beide kanten brak en met spoed geopereerd moest worden.