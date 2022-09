Invaller schiet Veluwezoom met hattrick langs Elsweide, MASV toont verbetering met ruime overwinning

In dit artikel updates en verslagen van de clubs (zaterdag en zondag) uit de regio Arnhem, onderaan volgen alle uitslagen.

SC Veluwezoom won zondagmiddag bij Elsweide dankzij invaller Anthony Cowin. De aanvaller maakte alle Velper doelpunten in de 3-2 zege. De Arnhemmser kwamen op voorsprong door goals van Metehan Aktas en Mikail Yilmaz (strafschop). Om door te bekeren wacht de ploeg van trainer Jop een zware klus: winnen van Jonge Kracht. De Huissenaren versloegen zondag VVO (2-3) en wonnen eerder ook van Elsweide (6-2).

Eersteklasser MASV herstelde zich goed van de nederlaag van vorige week tegen DTS’35, de Arnhemmers wonnen met 6-1 van Lunteren. Na een moeizame start werd de tweedeklasser snel op achterstand gezet door treffers van Andy Visser (2), Angelo Siep en Fedor Venema. Pas daarna deden de gasten via Ivar Boekholt iets terug.

,,De beginfase was moeizaam. Lunteren kreeg ook goede kansen, maar na de 1-0 ging het vlot”, concludeerde trainer Dennis van Beukering, die geen beroep kon doen op de geblesseerde Youri Roseboom. Na de hervatting werd de score via Rowan van Zanten en Joey Wijnhoven verder opgevoerd. Van Beukering was tevreden, maar kritisch. ,,Ik heb mooie aanvallen gezien, maar er valt links en rechts nog wel wat te sleutelen. Zeker bij de omschakelmomenten”, sprak Van Beukering.

ZATERDAGCLUBS

Topklasser Eldenia had in het landelijke bekertoernooi bij de vrouwen de handen vol aan Barendrecht, dat toch een niveau lager actief is. Pas in de laatste twintig minuten werd een onverwachte 0-3 achterstand gerepareerd door de ploeg van Chiara Kaya: 3-3.

,,Daardoor hebben we plaatsing voor de volgende ronde in eigen hand, maar dit was niet best zeg”, zuchtte Kaya, die tot haar verbazing binnen drie minuten 0-2 op het scorebord zag staan. ,,En waar wij een penalty hadden moet krijgen, kregen zij hem daarna wel; stond het 0-3. Barendrecht had weinig te vertellen en schoot alle ballen zo hard mogelijk weg, maar wij maakten de kansen niet af.”

Tot de slotfase, toen Kim Joosten, Eefje van den Nieuwenhof en Suus Daniëls de grootste schade herstelden. Winst zat er echter niet meer in, al zag de coach toch nog een positief puntje na het benauwde gelijkspel. ,,Dit is wel even goed voor de meiden: weten ze meteen dat ze niet te makkelijk over wedstrijden moeten denken.”

DUNO heeft zich zaterdag met een zege op Bennekom al na twee poulewedstrijden geplaatst voor de volgende ronde van het bekertoernooi. De overwinning in Doorwerth was zaterdag direct een signaal naar Bennekom, dit seizoen tegenstander van DUNO in de eerste klasse, dat met 2-1 genadig wegkwam.

Na de tweede DUNO-treffer van Gloria Papela uit een penalty, had de club uit Doorwerth de score nog veel verder kunnen opvoeren. Zo raakten Justin Paal, Samuel Wakana én Clarence Hasselbaink voor de thuisploeg paal of lat. Fabian Beukhof had Bennekom op 0-1 gezet, Kane Keizer maakte met een stiftje 1-1.

,,De eerste helft was wel tam van onze kant, hoor”, temperde DUNO-trainer Martijn Bartels al te hoge verwachtingen. ,,Maar in de tweede helft hadden we inderdaad verder moeten uitlopen dan 2-1. Dat we een leuk elftal hebben en dat het goed loopt, dat is wel duidelijk.”

ESA had geen enkele moeite met Elistha, 13-0! ,,En dat was niet eens geflatteerd’’, vond ESA-coach Marco Bosch. ,,We moeten gewoon ons ding doen. We hebben veel druk gezet en veel gescoord. Het klassenverschil was groot.”

Spits Job Seinen was met vier treffers de meest productieve speler aan Arnhemse kant. Kevin Katendi (3x), Dario van Hoften (ook 3x), Jarell Lopulalan, Sten Bonenkamp en Megarvio Bakboord waren de overige schutters op sportpark De Pas in Elst. ESA is na de tweede zege in poule 35 dichtbij de groepswinst en dus plaatsing voor de eerste knock-out ronde. Een gelijkspel volgende week tegen het nog puntloze ASV Zuid Arnhem is voldoende voor de groepswinst.

De Paasberg had geen kind aan tegenstander Apeldoornse Boys; 6-1. Bij de rust stond De Paasberg al op een 3-0 voorsprong. Ook na de thee bepaalde De Paasberg de gebeurtenissen op het veld. Voor de Arnhemmers scoorden Armando Diaz (3x), Jesse ter Beek, Mo Saïdi en Apeldoornse Boys scoorde ook nog in het eigen doel.

ASV Zuid Arnhem liep een flinke zeperd op in het bekerduel tegen AVW’66. De Arnhemmers verloren met maar liefst 9-0. ,,We hadden vandaag geen antwoord op het spel van AVW’66", berustte trainer Giovanni Zweers na afloop. ,,De opdracht om compact te spelen mislukte gewoonweg.” Direct na rust moest ASV Zuid Arnhem met tien man verder nadat Samuel Smit zijn tweede gele kaart kreeg. Daarna werd Zuid Arnhem compleet overlopen en mocht het blij zijn dat de teller op 9-0 bleef steken.

VROUWEN, LANDELIJK

Poule A

Sleeuwijk-SC ‘t Gooi 4-0

Eldenia-Barendrecht 3-3

Poule U

VDZ-Someren/NWC 2-4

Prinses Irene-HVCH (dinsdag 13 september)

DISTRICTSBEKER OOST, EERSTE- EN TWEEDEKLASSERS

Poule 7

Otterlo-DTS’35 Ede 0-3

MASV-Lunteren 6-1

Poule 11

DUNO-Bennekom 2-1

OVC’85-DVC’26 0-1

Poule 12

RKHVV-DCS (zo 14.00 uur)

SDOUC vrij

Poule 13

VVG’25-vv Dieren 1-4

OBW-AZC (zo 14:30 uur)

DERDE-, VIERDE- en VIJFDEKLASSERS

ZATERDAGVOETBAL

Poule 2

Apeldoornse Boys-De Paasberg

Eerbeekse Boys vrij

Poule 4

DFS-Redichem

Fortissimo-FC Lienden 3-2

Poule 9

Uchta-WAVV 0-4

SC Valburg-Wageningen 3-3

Poule 12

CHRC-SKV 0-1

Excelsior Zetten-Arnhemse Boys 1-0

Poule 20

Wodanseck-Arnhemia afgelast wegens onbespeelbaar veld

DVOV-SDOO 1-1

Poule 35

Elistha-ESA 0-13

AVW’66-Zuid Arnhem 9-0

PROGRAMMA ZONDAGVOETBAL

Poule 2

Dierensche Boys-Basteom afgelast; scheidsrechter niet opgekomen

Keijenburgse Boys-Wolfersveen 2-1

Poule 13

SC EDS-Sprinkhanen

Babberich-FC Bergh 0-5

Poule 16

SC Westervoort-HC’03 0-0

SC Doesburg-Groen Wit’62

Poule 19

Angeren-VDZ 0-2

SC Groessen-OSC 1-3

Poule 23

Elsweide-SC Veluwezoom 2-3

VVO-Jonge Kracht 2-3

Poule 30

Quick 1888-RVW 8-0

Overasseltse Boys-Aquila 2-0

Poule 42

RKSV Driel-RODA’28 5-0

Eldenia-AAC-Olympia

Poule 45

Albatross-SML 1-0

GSV’38-TKA

Poule 46

Eendracht Arnhem-DVV 0-5

SC Rijnland-SC Rheden 1-1