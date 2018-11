Jemyma Betrian: ‘Schat van een meid, een killer in de ring’

Dammers CTD handhaven zich in middenmoot

10 november LUNTEREN - Voor de dammers van CTD Arnhem was het 10-10 gelijkspel bij DES in Lunteren voldoende om zich in de middenmoot van de ereklasse te handhaven. De Arnhemse damploeg staat na 5 ronden met 4 punten nog net in het linker rijtje.