John Farkas tekent voor onbepaalde tijd bij Rheden, Elsweide-speler met hoofdwond naar huisartsenpost

Elsweide haalde ook in en verloor met 9-0 bij Jonge Kracht, dat zo de koppositie in 4D heroverde. Een flinke hoofdwond voor Mehmethan Sertdemir maakte de avond in Huissen er niet beter op.

In Rheden tekende Farkas ook als hoofd opleidingen van de club die hij al zo lang trouw is. Ook dat contract is voor onbepaalde tijd. ,,En dat is best bijzonder”, zei voorzitter Rick Palm. ,,Hiermee maken we een stap naar de toekomst.” John Farkas was er zichtbaar gelukkig mee. ,,We kunnen nu aan de slag. Ik ben er blij mee.”