Jonge Kracht wint ondanks tegengoal met de hand, De Bataven bekert verder

Joop van den Eyssel (83), ‘beste puntenpak­ker van Arnhem’, overleden

Voetbalclub ASV Zuid Arnhem is in rouw. Erelid Joop van den Eyssel is overleden. De 83-jarige Van den Eyssel, die al langere tijd ziek was, overleed donderdagochtend in verzorgingshuis Insula Dei in Arnhem.

29 juli