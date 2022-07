Joop van den Eyssel (83), ‘beste puntenpakker van Arnhem’, overleden

,,Hij was een echt clubicoon”, zegt Frank Houtriet, voorzitter van de Arnhemse voetbalclub. ,,Joop was ruim 60 jaar lid van de club en heeft daarvan 40 jaar als grensrechter van het eerste elftal gefungeerd. Dat is toch uniek. Door het vlaggen en vooral de manier waarop werd hij een bekende in de Arnhemse voetbalwereld. Joop kon het verschil maken of we voor het kampioenschap speelden of tegen degradatie. Hij bespeelde scheidsrechters zoals alleen hij dat kon, zonder discussie en met een lach op zijn gezicht werden de punten veilig gesteld.”