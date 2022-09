Jubilerend UDI 1896 ‘vindt’ oprichter en 101 jaar oude beker én krijgt Koninklijke Erepenning

Keepers­strijd ontbrandt bij handbal­lers DFS Arnhem: ‘Niet gekomen om op de bank te zitten’

Grote vraag bij DFS Arnhem: wie staat er komend seizoen het meest onder de lat in de eredivisie. De concurrentie is moordend en nieuwkomer Sander Breedveld is niet gekomen voor een bijrol.

29 augustus